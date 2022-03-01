Adresář Společností
Reckitt
Reckitt Platy

Rozsah platů Reckitt se pohybuje od $14,462 v celkové kompenzaci ročně pro Informatik (IT) na spodním konci do $492,450 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Reckitt. Naposledy aktualizováno: 8/21/2025

$160K

Marketing
Median $161K
Účetní
$127K
Obchodní analytik
$20.2K

Datový analytik
$33.1K
Finanční analytik
$28.1K
Informatik (IT)
$14.5K
Konzultant v managementu
$85.4K
Strojní inženýr
$187K
Produktový manažer
$114K
Projektový manažer
$31.9K
Prodej
$492K
Softwarový inženýr
$161K
Architekt řešení
$102K
Technický manažer programu
$93.2K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Reckitt je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $492,450. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Reckitt je $97,799.

