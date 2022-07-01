Seznam společností
Rebellion Defense
Rebellion Defense Platy

Platy ve společnosti Rebellion Defense se pohybují od $100,500 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $230,648 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Rebellion Defense. Naposledy aktualizováno: 8/29/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $150K

Full-Stack softwarový inženýr

Vedoucí štábu
$209K
Lidské zdroje
$166K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Marketing
$166K
Produktový manažer
$101K
Personalista
$176K
Manažer softwarového inženýrství
$231K
Architekt řešení
$219K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Rebellion Defense je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $230,648. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Rebellion Defense je $170,850.

