Mediánový kompenzační balíček Produktový designér in United States ve společnosti realtor.com činí celkem $179K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti realtor.com. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Mediánový balíček
company icon
realtor.com
Product Designer
hidden
Celkem za rok
$179K
Pozice
hidden
Základní
$162K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16.2K
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u realtor.com?

$160K

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti realtor.com in United States představuje roční celkovou odměnu $220,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti realtor.com pro pozici Produktový designér in United States je $171,400.

