  Platy
  Datový vědec

  Všechny platy Datový vědec

realtor.com Datový vědec Platy

Kompenzace Datový vědec in United States ve společnosti realtor.com se pohybuje od $141K year pro T2 do $196K year pro T5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $181K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti realtor.com. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Zobrazit 3 Další úrovně
Porovnat úrovně

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u realtor.com?

Časté dotazy

realtor.com in United States의 Datový vědec에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $243,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
realtor.com의 Datový vědec 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $167,000입니다.

Další zdroje