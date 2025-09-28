Kompenzace Datový vědec in United States ve společnosti realtor.com se pohybuje od $141K year pro T2 do $196K year pro T5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $181K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti realtor.com. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
