Realtek Semiconductor
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

Realtek Semiconductor Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Taiwan ve společnosti Realtek Semiconductor činí celkem NT$3.37M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Realtek Semiconductor. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Mediánový balíček
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineering Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Celkem za rok
NT$3.37M
Pozice
hidden
Základní
NT$1.45M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.93M
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Získejte spravedlivou odměnu

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Realtek Semiconductor in Taiwan představuje roční celkovou odměnu NT$6,032,253. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Realtek Semiconductor pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Taiwan je NT$3,452,487.

Další zdroje