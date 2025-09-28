Seznam společností
RealPage
RealPage Architekt řešení Platy

Mediánový kompenzační balíček Architekt řešení in United States ve společnosti RealPage činí celkem $127K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti RealPage. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Mediánový balíček
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Celkem za rok
$127K
Pozice
E13
Základní
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Roky ve společnosti
12 Roky
Roky zkušeností
19 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u RealPage?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Přispět

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti RealPage in United States představuje roční celkovou odměnu $185,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti RealPage pro pozici Architekt řešení in United States je $127,000.

