Realogy Platy

Rozsah platů Realogy se pohybuje od $100,509 v celkové kompenzaci ročně pro Lidské zdroje na spodním konci do $185,925 pro Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Realogy. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $176K
Datový vědec
$186K
Lidské zdroje
$101K

Informatik (IT)
$111K
Produktový designér
$140K
Náborový pracovník
$129K
Architekt řešení
$159K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Realogy je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $185,925. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Realogy je $139,695.

