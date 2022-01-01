Seznam společností
RBC Platy

Platy ve společnosti RBC se pohybují od $36,123 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $201,000 pro pozici Vedoucí štábu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti RBC. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Softwarový inženýr
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS inženýr

Frontend softwarový inženýr

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Datový inženýr

DevOps inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

Obchodní analytik
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Produktový manažer
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Datový vědec
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Finanční analytik
Median $64.3K

Risk Analyst

Produktový designér
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX designér

Manažer softwarového inženýrství
Median $127K
Datový analytik
Median $57.7K
Projektový manažer
Median $71.1K
Investiční bankéř
Median $75.1K
Architekt řešení
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX výzkumník
Median $86.7K
Aktuar
Median $68.7K
Účetní
Median $71K
Obchodní operace
Median $51.1K
Zákaznické služby
Median $38K
Marketing
Median $101K
Prodej
Median $36.1K
Programový manažer
Median $138K
Manažer obchodních operací
Median $99K
Technický programový manažer
Median $100K
Manažer datové vědy
Median $82.1K
Administrativní asistent
$38.3K
Obchodní rozvoj
$44.7K
Vedoucí štábu
$201K
Korporátní rozvoj
$110K
Grafický designér
$48.9K
Lidské zdroje
$200K
Právní
$56.8K
Manažerský konzultant
$44.4K
Marketingové operace
Median $69.5K
Manažer partnerů
$113K
Manažer produktového designu
$164K
Technický spisovatel
$45.2K
Celková odměna
$95.6K
Venture kapitalista
$121K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti RBC podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti RBC je Vedoucí štábu at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $201,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti RBC je $79,163.

