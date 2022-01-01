Adresář Společností
Razorpay
Razorpay Platy

Rozsah platů Razorpay se pohybuje od $4,880 v celkové kompenzaci ročně pro Marketingové operace na spodním konci do $200,862 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Razorpay. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

DevOps inženýr

Vedoucí softwarového inženýrství
Median $101K
Produktový manažer
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Produktový designér
Median $44.8K

UX designér

Obchodní analytik
Median $22.8K
Datový vědec
Median $33.9K
Technický manažer programu
Median $58.2K
Rozvoj obchodu
$73.2K
Datový analytik
$14K
Vedoucí datové vědy
$194K
Lidské zdroje
$76.3K
Konzultant v managementu
$63.8K
Marketing
$33.6K
Marketingové operace
$4.9K
Vedoucí produktového designu
$67.4K
Manažer programu
$29.6K
Projektový manažer
$24.5K
Prodej
$141K
Architekt řešení
$201K
Technický writer
$29.4K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti Razorpay podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

7 years post-termination exercise window.

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Razorpay je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $200,862. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Razorpay je $63,845.

Další zdroje