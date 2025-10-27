Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Raptor Technologies se pohybuje od $194K do $283K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Raptor Technologies. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025
Průměrná celková kompenzace
Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!