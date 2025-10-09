Seznam společností
Ramagundam Fertilizers and Chemicals
Ramagundam Fertilizers and Chemicals Strojní inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Strojní inženýr in India ve společnosti Ramagundam Fertilizers and Chemicals se pohybuje od ₹1.15M do ₹1.63M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ramagundam Fertilizers and Chemicals. Naposledy aktualizováno: 10/9/2025

Průměrná celková kompenzace

₹1.31M - ₹1.54M
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹1.15M₹1.31M₹1.54M₹1.63M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

₹14M

Jaké jsou kariérní úrovně u Ramagundam Fertilizers and Chemicals?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Strojní inženýr ve společnosti Ramagundam Fertilizers and Chemicals in India představuje roční celkovou odměnu ₹1,633,969. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ramagundam Fertilizers and Chemicals pro pozici Strojní inženýr in India je ₹1,145,175.

