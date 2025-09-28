Seznam společností
Rally
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

Rally Produktový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in India ve společnosti Rally činí celkem ₹3.72M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Rally. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Mediánový balíček
company icon
Rally
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹3.72M
Pozice
-
Základní
₹3.19M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹532K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Rally?

₹13.95M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Rally in India představuje roční celkovou odměnu ₹3,849,612. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Rally pro pozici Produktový manažer in India je ₹3,693,323.

