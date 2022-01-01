Adresář Společností
Rally Health
Rally Health Platy

Rozsah platů Rally Health se pohybuje od $89,445 v celkové kompenzaci ročně pro Lidské zdroje na spodním konci do $321,300 pro Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Rally Health. Naposledy aktualizováno: 8/20/2025

$160K

Datový vědec
$321K
Lidské zdroje
$89.4K
Produktový designér
Median $153K

Produktový manažer
Median $210K
Náborový pracovník
$156K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $305K
Technický manažer programu
$219K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
Options

U společnosti Rally Health podléhají Options 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (12.50% pololetně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (12.50% pololetně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Rally Health je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $321,300. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Rally Health je $210,000.

