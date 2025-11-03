Seznam společností
Raksul
Raksul Produktový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in Japan ve společnosti Raksul činí celkem ¥10.76M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Raksul. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Mediánový balíček
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Celkem za rok
¥10.76M
Pozice
G4
Základní
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bonus
¥0
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Raksul?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Raksul in Japan představuje roční celkovou odměnu ¥12,700,575. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Raksul pro pozici Produktový manažer in Japan je ¥10,757,930.

