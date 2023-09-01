Seznam společností
Raisin
Raisin Platy

Platy ve společnosti Raisin se pohybují od $60,022 celkové roční kompenzace pro pozici Cybersecurity Analyst na dolním konci až po $110,546 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Raisin. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softwarový inženýr
Median $91.3K
Produktový manažer
Median $83.7K
Manažer softwarového inženýrství
Median $111K

Cybersecurity Analyst
$60K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Raisin je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $110,546. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Raisin je $87,521.

Další zdroje