Seznam společností
Qwant
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Qwant Platy

Platy ve společnosti Qwant se pohybují od $51,290 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $65,771 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Qwant. Naposledy aktualizováno: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $65.8K
Datový analytik
$51.3K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Qwant je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $65,771. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Qwant je $58,530.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Qwant

Související společnosti

  • Tesla
  • Airbnb
  • Spotify
  • Pinterest
  • Stripe
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/qwant/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.