Qualtrics
Qualtrics Technický programový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Technický programový manažer in United States ve společnosti Qualtrics činí celkem $198K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Qualtrics.

Mediánový balíček
company icon
Qualtrics
Technical Program Manager
Seattle, WA
Celkem za rok
$198K
Pozice
L4
Základní
$149K
Stock (/yr)
$42K
Bonus
$7.4K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Qualtrics?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Qualtrics podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Technický programový manažer di Qualtrics in United States mencapai total kompensasi tahunan $432,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Qualtrics untuk posisi Technický programový manažer in United States adalah $197,900.

Další zdroje