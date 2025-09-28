Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Qualtrics se pohybuje od $159K year pro L3 do $510K year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $202K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Qualtrics. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$159K
$120K
$32.1K
$6.5K
L4
$215K
$155K
$50.5K
$9.6K
L5
$318K
$188K
$102K
$27K
L6
$362K
$208K
$131K
$23.3K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Qualtrics podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
