Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti Qualtrics se pohybuje od $176K year pro L4 do $690K year pro L7. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $255K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Qualtrics. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L4
$176K
$137K
$27K
$12.2K
L5
$261K
$171K
$72.3K
$17.4K
L6
$379K
$211K
$140K
$28K
L7
$690K
$263K
$381K
$45.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Qualtrics podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)