Kompenzace Manažerský konzultant in United States ve společnosti Qualtrics se pohybuje od $190K year pro L5 do $267K year pro L6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $180K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Qualtrics. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$190K
$140K
$27.5K
$22.5K
L6
$267K
$185K
$20K
$61.7K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Qualtrics podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)