Průměrná celková kompenzace Vedoucí štábu in United States ve společnosti Qualtrics se pohybuje od $224K do $313K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Qualtrics. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Průměrná celková kompenzace

$243K - $294K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$224K$243K$294K$313K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Qualtrics podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Vedoucí štábu ve společnosti Qualtrics in United States představuje roční celkovou odměnu $313,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Qualtrics pro pozici Vedoucí štábu in United States je $224,100.

Další zdroje