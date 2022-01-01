Seznam společností
Qualia
Qualia Platy

Platy ve společnosti Qualia se pohybují od $55,275 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $256,959 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Qualia. Naposledy aktualizováno: 9/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $170K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $200K
Zákaznické služby
$55.3K

Datový vědec
$118K
Marketing
$102K
Personalista
Median $155K
Prodej
$85.4K
Manažer softwarového inženýrství
$257K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Qualia podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

The highest paying role reported at Qualia is Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,959. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualia is $136,300.

