Kompenzace Inženýr strojového učení in Greater San Diego Area ve společnosti Qualcomm se pohybuje od $194K year pro Engineer do $264K year pro Staff Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater San Diego Area činí celkem $219K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Qualcomm. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Associate Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer
$194K
$146K
$27.6K
$20.4K
Senior Engineer
$217K
$173K
$34.6K
$9.4K
Staff Engineer
$264K
$184K
$53.9K
$26.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Qualcomm podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (16.65% pololetně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (16.65% pololetně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Qualcomm podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)