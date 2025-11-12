Seznam společností
Qualcomm
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Strojní inženýr

  • Všechny platy Strojní inženýr

  • Taiwan

Qualcomm Testovací inženýr Platy v Taiwan

Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Qualcomm. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Potřebujeme již jen 4 dalších Strojní inženýr příspěvků v Qualcomm k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$676K
Don't get lowballed

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Qualcomm podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (16.65% pololetně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (16.65% pololetně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Qualcomm podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Strojní inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Testovací inženýr ve společnosti Qualcomm in Taiwan představuje roční celkovou odměnu NT$2,268,449. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Qualcomm pro pozici Testovací inženýr in Taiwan je NT$1,813,021.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Qualcomm

Související společnosti

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje