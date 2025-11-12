Seznam společností
Qualcomm
  • Platy
  • Hardwarový inženýr

  • Rádiofrekvenční inženýr

  • Greater San Diego Area

Qualcomm Rádiofrekvenční inženýr Platy v Greater San Diego Area

Kompenzace Rádiofrekvenční inženýr in Greater San Diego Area ve společnosti Qualcomm se pohybuje od $256K year pro Staff Hardware Engineer do $313K year pro Senior Staff Hardware Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater San Diego Area činí celkem $286K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Qualcomm. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Hardware Engineer
$256K
$167K
$66.3K
$22.7K
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Qualcomm podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (16.65% pololetně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (16.65% pololetně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Qualcomm podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Rádiofrekvenční inženýr ve společnosti Qualcomm in Greater San Diego Area představuje roční celkovou odměnu $334,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Qualcomm pro pozici Rádiofrekvenční inženýr in Greater San Diego Area je $288,744.

Další zdroje