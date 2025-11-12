Kompenzace ASIC inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Qualcomm se pohybuje od ₹2.91M year pro Associate Hardware Engineer do ₹11.45M year pro Senior Staff Hardware Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹6.64M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Qualcomm. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.71M
₹170K
₹1.03M
Hardware Engineer
₹2.37M
₹1.91M
₹457K
₹0
Senior Hardware Engineer
₹4.99M
₹2.95M
₹1.74M
₹293K
Staff Hardware Engineer
₹7.3M
₹5.07M
₹1.68M
₹547K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Qualcomm podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (16.65% pololetně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (16.65% pololetně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Qualcomm podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)