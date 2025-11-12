Seznam společností
Qualcomm
  • Platy
  • Hardwarový inženýr

  • ASIC inženýr

  • Greater Bengaluru

Qualcomm ASIC inženýr Platy v Greater Bengaluru

Kompenzace ASIC inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Qualcomm se pohybuje od ₹2.91M year pro Associate Hardware Engineer do ₹11.45M year pro Senior Staff Hardware Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹6.64M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Qualcomm. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Průměr Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.71M
₹170K
₹1.03M
Hardware Engineer
₹2.37M
₹1.91M
₹457K
₹0
Senior Hardware Engineer
₹4.99M
₹2.95M
₹1.74M
₹293K
Staff Hardware Engineer
₹7.3M
₹5.07M
₹1.68M
₹547K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Qualcomm podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (16.65% pololetně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (16.65% pololetně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Qualcomm podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici ASIC inženýr ve společnosti Qualcomm in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹12,592,597. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Qualcomm pro pozici ASIC inženýr in Greater Bengaluru je ₹6,131,315.

