Seznam společností
Qeexo
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Qeexo Platy

Platy ve společnosti Qeexo se pohybují od $54,812 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $220,890 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Qeexo. Naposledy aktualizováno: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový designér
$221K
Softwarový inženýr
$54.8K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Qeexo je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $220,890. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Qeexo je $137,851.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Qeexo

Související společnosti

  • Netflix
  • Apple
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Flipkart
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/qeexo/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.