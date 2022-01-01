Seznam společností
QAD
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

QAD Platy

Platy ve společnosti QAD se pohybují od $10,961 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $127,251 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti QAD. Naposledy aktualizováno: 9/3/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $11K
Produktový manažer
$65.6K
Prodej
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Manažer softwarového inženýrství
$62.3K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti QAD je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $127,251. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti QAD je $63,944.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro QAD

Související společnosti

  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • ThoughtWorks
  • Health Catalyst
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje