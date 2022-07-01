Seznam společností
Public.com
Public.com Platy

Platy ve společnosti Public.com se pohybují od $152,235 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $169,150 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Public.com. Naposledy aktualizováno: 10/24/2025

Lidské zdroje
$162K
Produktový designér
$169K
Softwarový inženýr
$152K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Public.com je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $169,150. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Public.com je $161,700.

