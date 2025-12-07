Seznam společností
PSP Investments
PSP Investments Lidské zdroje Platy

Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in Canada ve společnosti PSP Investments se pohybuje od CA$106K do CA$145K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti PSP Investments. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$83.6K - $99.3K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$77.2K$83.6K$99.3K$106K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u PSP Investments?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti PSP Investments in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$145,444. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PSP Investments pro pozici Lidské zdroje in Canada je CA$106,237.

Další zdroje

