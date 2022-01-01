Seznam společností
Proxy Platy

Platy ve společnosti Proxy se pohybují od $100,500 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $184,075 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Proxy. Naposledy aktualizováno: 11/28/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Produktový manažer
$184K
Softwarový inženýr
$101K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Proxy je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $184,075. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Proxy je $142,288.

