Proximie
Proximie Platy

Platy ve společnosti Proximie se pohybují od $93,258 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $258,700 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Proximie. Naposledy aktualizováno: 11/28/2025

Produktový designér
Median $93.3K
Prodej
$259K
Softwarový inženýr
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Proximie je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $258,700. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Proximie je $112,489.

Další zdroje

