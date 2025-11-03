Seznam společností
Proton
Proton Manažer softwarového inženýrství Platy

Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměrná celková kompenzace

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Proton podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Proton in Switzerland představuje roční celkovou odměnu CHF 198,260. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Proton pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Switzerland je CHF 145,277.

