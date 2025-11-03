Seznam společností
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Spain ve společnosti Proton činí celkem €72.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Proton. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Mediánový balíček
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Celkem za rok
€72.2K
Pozice
L2C
Základní
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Proton?
Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Proton podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Proton in Spain představuje roční celkovou odměnu €90,708. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Proton pro pozici Softwarový inženýr in Spain je €72,166.

Další zdroje