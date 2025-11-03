Seznam společností
Proton
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Analytik kybernetické bezpečnosti

  • Všechny platy Analytik kybernetické bezpečnosti

Proton Analytik kybernetické bezpečnosti Platy

Průměrná celková kompenzace Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Proton se pohybuje od CHF 18.9K do CHF 26.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Proton. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměrná celková kompenzace

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Analytik kybernetické bezpečnosti příspěvků v Proton k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.6K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Proton podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Analytik kybernetické bezpečnosti nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Proton představuje roční celkovou odměnu CHF 26,477. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Proton pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti je CHF 18,945.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Proton

Související společnosti

  • Stripe
  • Intuit
  • Airbnb
  • Square
  • DoorDash
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje