Proton
Proton Marketing Platy

Průměrná celková kompenzace Marketing in France ve společnosti Proton se pohybuje od €75.6K do €107K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Proton. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměrná celková kompenzace

€85.9K - €102K
France
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€75.6K€85.9K€102K€107K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Proton podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Marketing ve společnosti Proton in France představuje roční celkovou odměnu €107,356. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Proton pro pozici Marketing in France je €75,616.

