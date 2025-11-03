Seznam společností
Proton
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Zákaznický servis

  • Všechny platy Zákaznický servis

Proton Zákaznický servis Platy

Průměrná celková kompenzace Zákaznický servis in North Macedonia ve společnosti Proton se pohybuje od MKD 482K do MKD 658K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Proton. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměrná celková kompenzace

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Zákaznický servis příspěvků v Proton k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+MKD 3.13M
Robinhood logo
+MKD 4.8M
Stripe logo
+MKD 1.08M
Datadog logo
+MKD 1.89M
Verily logo
+MKD 1.19M
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Proton podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Zákaznický servis nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Zákaznický servis ve společnosti Proton in North Macedonia představuje roční celkovou odměnu MKD 657,945. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Proton pro pozici Zákaznický servis in North Macedonia je MKD 482,115.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Proton

Související společnosti

  • Stripe
  • Intuit
  • Airbnb
  • Square
  • DoorDash
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje