ProQuest
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti ProQuest činí celkem $76K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ProQuest. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025

Mediánový balíček
company icon
ProQuest
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Ann Arbor, MI
Celkem za rok
$76K
Pozice
Software Engineer
Základní
$76K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ProQuest?

$160K

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at ProQuest in United States sits at a yearly total compensation of $140,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ProQuest for the Softwarový inženýr role in United States is $76,000.

Další zdroje