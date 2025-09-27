Seznam společností
Properly
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Properly Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Canada ve společnosti Properly činí celkem CA$142K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Properly. Naposledy aktualizováno: 9/27/2025

Mediánový balíček
company icon
Properly
Senior Developer
Toronto, ON, Canada
Celkem za rok
CA$142K
Pozice
L3
Základní
CA$139K
Stock (/yr)
CA$3.2K
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Properly?

CA$226K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Properly in Canada sits at a yearly total compensation of CA$179,906. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Properly for the Softwarový inženýr role in Canada is CA$138,835.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Properly

Související společnosti

  • Microsoft
  • Square
  • Airbnb
  • Stripe
  • Dropbox
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje