Progressive
Progressive Platy

Platy ve společnosti Progressive se pohybují od $43,215 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $206,000 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Progressive. Naposledy aktualizováno: 11/28/2025

Softwarový inženýr
Associate Application Developer $91.6K
Application Developer $107K
Senior Application Developer $134K
Lead Application Developer $166K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový analytik
Median $80K
Datový analytik
Senior Data Scientist $140K
Lead Data Scientist $206K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Informační technolog (IT)
Median $140K
Obchodní analytik
Median $100K
Likvidátor škod
$69.3K
Zákaznický servis
Median $54.5K
Marketing
$167K
Prodej
$43.2K
Manažer softwarového inženýrství
$138K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Progressive je Datový analytik at the Lead Data Scientist level s roční celkovou odměnou $206,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Progressive je $120,363.

