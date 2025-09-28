Kompenzace Strojní inženýr in United States ve společnosti Procter & Gamble se pohybuje od $101K year pro B1 do $188K year pro B3. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $102K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Procter & Gamble. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
