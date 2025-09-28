Kompenzace Datový analytik in United States ve společnosti Procter & Gamble se pohybuje od $112K year pro B1 do $130K year pro B2. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $105K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Procter & Gamble. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
