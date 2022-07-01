Seznam společností
ProArch
ProArch Platy

Platy ve společnosti ProArch se pohybují od $4,350 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $54,026 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ProArch. Naposledy aktualizováno: 10/21/2025

Datový analytik
$4.4K
Datový vědec
$18.2K
Produktový manažer
$54K

Softwarový inženýr
$18.8K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ProArch je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $54,026. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ProArch je $18,512.

Další zdroje