  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Prime Health Services Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti Prime Health Services činí celkem $74K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Prime Health Services. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Mediánový balíček
company icon
Prime Health Services
Web Developer
Nashville, TN
Celkem za rok
$74K
Pozice
L2
Základní
$74K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Prime Health Services?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Prime Health Services in United States představuje roční celkovou odměnu $91,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Prime Health Services pro pozici Softwarový inženýr in United States je $74,000.

