PriceHubble
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

PriceHubble Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Switzerland ve společnosti PriceHubble činí celkem CHF 68.5K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti PriceHubble. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Mediánový balíček
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Celkem za rok
CHF 68.5K
Pozice
Senior
Základní
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u PriceHubble?

CHF 134K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti PriceHubble in Switzerland představuje roční celkovou odměnu CHF 69,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PriceHubble pro pozici Softwarový inženýr in Switzerland je CHF 68,505.

