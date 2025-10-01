Seznam společností
Mediánový kompenzační balíček Datový vědec in Northern Virginia Washington DC ve společnosti Premise činí celkem $120K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Premise. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
Celkem za rok
$120K
Pozice
-
Základní
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Premise?

$160K

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti Premise in Northern Virginia Washington DC představuje roční celkovou odměnu $205,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Premise pro pozici Datový vědec in Northern Virginia Washington DC je $120,000.

Další zdroje