Seznam společností
Premier
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

  • Charlotte, NC Greater Area

Premier Manažer softwarového inženýrství Platy v Charlotte, NC Greater Area

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Charlotte, NC Greater Area ve společnosti Premier činí celkem $214K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Premier. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Celkem za rok
$214K
Pozice
-
Základní
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$23.5K
Roky ve společnosti
6 Roky
Roky zkušeností
20 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Premier?

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer softwarového inženýrství nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manažer softwarového inženýrství sa Premier in Charlotte, NC Greater Area ay may taunang kabuuang bayad na $218,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Premier para sa Manažer softwarového inženýrství role in Charlotte, NC Greater Area ay $210,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Premier

Související společnosti

  • Pinterest
  • Lyft
  • Tesla
  • Stripe
  • Facebook
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje