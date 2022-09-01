Seznam společností
Precision Castparts
Precision Castparts Platy

Platy ve společnosti Precision Castparts se pohybují od $72,471 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $196,980 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Precision Castparts. Naposledy aktualizováno: 9/18/2025

$160K

Strojní inženýr
Median $103K
Účetní
$72.5K
Datový vědec
$197K

Časté dotazy

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Precision Castparts est Datový vědec at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $196,980.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Precision Castparts est de $103,000.

