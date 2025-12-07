Seznam společností
PPG
PPG Manažer obchodních operací Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer obchodních operací ve společnosti PPG se pohybuje od $217K do $309K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti PPG. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$246K - $280K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$217K$246K$280K$309K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u PPG?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer obchodních operací ve společnosti PPG představuje roční celkovou odměnu $309,160. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti PPG pro pozici Manažer obchodních operací je $217,460.

