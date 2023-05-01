Seznam společností
PowerToFly
PowerToFly Platy

Platy ve společnosti PowerToFly se pohybují od $42,210 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $238,800 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti PowerToFly. Naposledy aktualizováno: 9/17/2025

$160K

Lidské zdroje
$42.2K
Personalista
$42.2K
Prodej
$239K

Softwarový inženýr
$75.2K
Časté dotazy

The highest paying role reported at PowerToFly is Prodej at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $238,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PowerToFly is $58,716.

